Mik Festival Accor Arena, 19 février 2023, PARIS.

Mik Festival Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 15:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 54.3 à 329.3 euros.

Magic Sound Entertainment présente ce concert Informations placement : Catégorie 1 à 3 : placement assis numéroté Catégorie 4 : placement assis numéroté – Côté de scène – visibilité réduite Catégorie Fosse Or : Debout / Opportunité d'un Meet & Greet – informations à venir Catégorie Fosse : DeboutAprès un succès à Londres l'été dernier, le MIK Festival arrive en France à Paris ! MIK c'est le plus grand festival de musique coréen, avec les plus célèbres artistes de K-pop et de K-hip-hop et ça se passe à l'Accor Arena les 18 & 19 février 2023 ! Au programme ? ? 2 jours de concerts ? Plus de 16 groupes d'artistes coréens ? 40 minutes et + de show pour chaque artiste ? Plus de 7 heures de musique live par jour Pour la première fois à Paris, MIK invite les stars montantes de la K-pop mais aussi les légendaires artistes coréens OG. C'est LE super événement de musique coréenne à ne pas manquer !

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

