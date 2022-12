Séjour à Paris – 31/10 au 04/11 2022 MIJE Paris Catégorie d’évènement: Paris

610€ adhérent, 630€ non adhérent

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. MIJE Paris Paris Paris Île-de-France Séjour à PARIS à destination des jeunes, à partir de la quatrième, et jusque 17 ans.

Encadré par des animateurs diplômés et organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce séjour est au départ des ARDENNES (08).

Il a pour objectif de permettre aux jeunes de découvrir une grande ville, d’apprendre à se déplacer à l’aide de transports en commun et de gagner en autonomie.

