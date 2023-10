Sejour Culturel à Paris MIJE FOURCY Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Sejour Culturel à Paris 22 – 27 octobre MIJE FOURCY COUT REEL 700 EURO/ENFANTS HORS TRANSPORT PARTICIPATION DEMANDEE : 75 euro/enfant en pension complète + activités

inscriptions ouvertes début septembre 2023

Séjour vacances de 6 jours et 5 nuits du 22 octobre au 27 octobre 2023 à Paris à L’AUBERGE DE JEUNESSE MIJE FOURCY avec un groupe de 30 enfants.

Locaux : Structure d’accueil aux normes Jeunesse et Sports, assurant la restauration, et mettant à disposition les locaux nécessaires aux activités.

L’hébergement se fait en chambres de 8, 4 6 ou 8 personnes, avec douches et sanitaires sur le pallier. Tout le groupe est sur le même étage les jeunes sont reparties par sexe (pallier par groupe).

Implantation : 6 rue de Fourcy 75004 Paris dans le 4ème arrondissement à proximité du métro 1 Saint-Paul, du métro 7 Pont Marie et des lieux culturels prestigieux de la capitale.

l’Auberge de jeunesse se touve au cœur du quartier du Marais au centre de Paris, l’auberge MIJE Fourcy vous accueille toute l’année au sein de ses bâtiments historiques et de sa vaste cour dont vous pourrez profiter durant les beaux jours.

Les auberges MIJE Marais sont labelisées par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports pour l’accueil de voyages scolaires et comptent plus de 400 lits en chambres privées ou à partager, un restaurant et deux salons d’activités.

A 10 minutes à pied de Notre-Dame ou de l’Opéra Bastille, les auberges de jeunesse MIJE sont un lieu idéal pour démarrer les visites à pied lors d’un séjour à Paris. Grâce aux nombreux moyens de transport à proximité, possibilités également de se rendre dans des lieux incontournables de la ville de Paris comme les Champs Elysées, la Tour Eiffel ou encore le Sacré-Cœur.

A VOIR, A FAIRE

Différentes visites culturelles à Paris

Château de Versailles, musée Grévin, visite stade de France, Disneyland Paris, le stade de France, l’institut du monde Arabe, parc André citroen, tour eiffel, l’arc de Triomphe, parc zoologique, muséum d’histoire naturelle, musée du Louvre

MIJE FOURCY 6 Rue de Fourcy, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lienhorzondanse@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0630794951 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0534601308 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:00:00+02:00 – 2023-10-22T22:30:00+02:00

2023-10-27T07:30:00+02:00 – 2023-10-27T20:00:00+02:00

Culture Histoire