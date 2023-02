MIGUEL ZENON & LUIS PERDOMO EL ARTE DEL BOLERO LE BAL BLOMET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

MIGUEL ZENON & LUIS PERDOMO EL ARTE DEL BOLERO LE BAL BLOMET, 11 février 2023, PARIS. MIGUEL ZENON & LUIS PERDOMO EL ARTE DEL BOLERO LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Le saxophoniste portoricain et le pianiste vénézuélien, 2 légendes du jazz, multi-récompensés, présentent El Arte del Bolero, un disque autour du répertoire latino-américain. Miguel Zenon, Luis Perdomo Miguel Zenon, Luis Perdomo Votre billet est ici LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris Le saxophoniste portoricain et le pianiste vénézuélien, 2 légendes du jazz, multi-récompensés, présentent El Arte del Bolero, un disque autour du répertoire latino-américain. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville LE BAL BLOMET PARIS Departement Paris

LE BAL BLOMET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MIGUEL ZENON & LUIS PERDOMO EL ARTE DEL BOLERO LE BAL BLOMET 2023-02-11 was last modified: by MIGUEL ZENON & LUIS PERDOMO EL ARTE DEL BOLERO LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 11 février 2023 LE BAL BLOMET Paris

PARIS Paris