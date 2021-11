Neuves-Maisons Restaurant Terminus , Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle, Neuves-Maisons Miguel & Rafa Restaurant Terminus | Neuves-Maisons Neuves-Maisons Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Restaurant Terminus | Neuves-Maisons, le samedi 20 novembre à 20:00

Une technique et une rythmique puissantes pour ces deux guitaristes, alliées à une voix chaude et spontanée ont donné naissance à ce duo composé de **Miguel & Rafa**.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T22:30:00

