MIGUEL CASTRO Studio de l’Ermitage, 12 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 20h30 à 23h30

Dans le cadre du FESTIVAL JAZZ SUR SEINE

Sortie de l’album “Origin”

Pour son premier album, le guitariste Miguel Castro, d’origine chilienne et installé en France, s’interroge sur ses origines géographiques, culturelles et musicales. Il construit son album judicieusement intitulé « Origin » en explorant des empreintes jazzistiques qui l’ont fortement marquées (Pat Metheny & Michael Brecker, Henri Texier, Joshua Reman & The Bad Plus), mais aussi des références à la poésie chilienne (Vicente Huidobro et Pablo Neruda), ainsi que des réflexions philosophiques sur l’exil. Dans cet album, il est souvent question de parcours de vie et de quêtes de sens, toujours associés à une direction musicale précise.

Miguel Castro – Guitare et compositions

Jean-François Petitjean – Saxophone

Rémi Liffran – Contrebasse

Pierre Martin – Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

Contact :Studio de l’Ermitage 0 https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/miguel-castro-origin https://www.facebook.com/miguelcastromusicien

