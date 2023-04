BLANKASS – « Si possible heureux » tour Place des Capucins, 2 septembre 2023, Migron.

BLANKASS, c’est plus de 500.000 disques vendus à ce jour, 7 albums studio, 1 best of, 1 live et surtout plus de 1.000 concerts en France et à l’étranger. BLANKASS reprend la route à l’occasion de la sortie du nouvel album « Si possible heureux »….

2023-09-02 à 21:00:00 ; fin : 2023-09-02 . EUR.

Place des Capucins Salle place des Capucins

Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



BLANKASS has sold more than 500,000 records to date, 7 studio albums, 1 best of, 1 live album and above all more than 1,000 concerts in France and abroad. BLANKASS is back on the road for the release of their new album « Si possible heureux »?

BLANKASS ha vendido más de 500.000 discos hasta la fecha, 7 álbumes de estudio, 1 best of, 1 álbum en directo y, sobre todo, más de 1.000 conciertos en Francia y en el extranjero. BLANKASS vuelve a la carretera para el lanzamiento de su nuevo álbum « Si possible heureux »?

BLANKASS, das sind bis heute mehr als 500.000 verkaufte Tonträger, 7 Studioalben, 1 Best of, 1 Live-Album und vor allem mehr als 1.000 Konzerte in Frankreich und im Ausland. Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Albums « Si possible heureux » (Wenn möglich glücklich) sind BLANKASS wieder auf Tour

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge