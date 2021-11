Nantes Europa Nantes Loire-Atlantique, Nantes Migrations, quels enjeux et quelles réponses au niveau européen ? Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Migrations, quels enjeux et quelles réponses au niveau européen ? Europa Nantes, 29 novembre 2021, Nantes. 2021-11-29

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Tout public Yves Pascouau, Conseiller Municipal de la Ville de Nantes en charge de l’Europe et des migrants – Enseignant à l’Université, tiendra une conférence-débat sur la thématique des migrations en Europe à Europa Nantes. La conférence débat, qui placera la question des migrations dans une perspective historique, nous invitera à nous interroger sur les réponses que l’Union européenne pourrait apporter aux crises migratoires en cours. La discussion permettra une ouverture à la réalité nantaise. Europa Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu 0285521177 http://www.maisoneurope-nantes.eu

