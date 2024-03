Migrations et créations + Showcase d’Eléonore Fourniau Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Migrations et créations + Showcase d’Eléonore Fourniau Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la Cité de la Musique pour la table ronde « Migrations et créations » et Showcase d’Eléonore Fourniau (Sélection Officielle Babel Music XP 2024).

En écho à la proposition de 2023, la Cité de la Musique de Marseille et Babel Music XP invitent à réfléchir sur les déplacements et la circulation des savoirs musicaux. Après les savoirs musicaux académiques et l’inclusion des pratiques qui leur sont liées aux cursus des études musicales en occident, la rencontre aborde cette fois-ci les savoirs musicaux populaires, les persistances de ces derniers dans la création d’aujourd’hui, leur plasticité, et toutes les transmutations que les nouvelles technologies leur permettent d’expérimenter. Une approche des contextes, des appropriations et des expropriations, mais aussi de regards croisés contribuant à dessiner grâce à un panel d’universitaires et de musicien·nes présents lors de l’évènement une herméneutique de l’altérité en musique.



Table ronde avec Sibongile Mbambo (Bongi), Mbae Tahamida Soly, Benjamin Melia, et Edoardo Vals, animée par Lama Kabbanji et Régis Minvielle de l’I.R.D.



En partenariat avec Babel XP, la FAMDT Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles et l’IRD Institut de Recherche pour le Développement et Showcase d’Eléonore Fourniau (Sélection Officielle Babel Music XP 2024). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 15:30:00

fin : 2024-03-29

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Migrations et créations + Showcase d’Eléonore Fourniau Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-12 par Ville de Marseille