Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Un espace d’expression, de création, de dialogue et de mise en débat des enjeux de résilience urbaine portés par le dispositif «Vers Paris 2050 ».

« Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle» est une démarche de prospective créative lancée par la Ville de Paris et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris dans le cadre du programme de résilience et de prospective parisien, afin de

construire avec les Parisien·ne·s une mise en récits de futurs possibles pour

la capitale. Pour produire ces récits, plusieurs dispositifs créatifs sont

proposés, avec pour objectif

d’imaginer et de représenter la vie quotidienne à Paris en 2050, en s’interrogeant

sur l’impact des crises qui pourraient survenir dans les prochaines décennies

sur nos vies quotidiennes. Parmi ces dispositifs, des ateliers d’écriture sont proposés dans quatre bibliothèques de la Ville de Paris, chacun consacré à une thématique différente s’inscrivant dans la démarche « Vers Paris 2050 ».

Contribuez à cette démarche prospective et construisez vos

propres récits sur la vie quotidienne à Paris en 2050 en participant aux

2 ateliers d’écriture qui seront proposés les jeudis 16 et 23 novembre, de 19h à 21h, à la bibliothèque Italie, autour du thème des réfugiés climatiques. Ils seront animés par Jean-François Hardy, « plume » au cabinet de la ministre de l’Écologie de 2019 à 2021 et auteur du roman d’anticipation « La riposte » paru en 2021.

Les textes produits dans le cadre de ces ateliers seront présentés dans une exposition de restitution collective de la démarche en février et mars 2024 au Pavillon de l’Arsenal. Les participant.e.s des ateliers seront également invité.e.s à partager leur expérience de création collective avec le public de l’exposition à l’occasion de lectures publiques et de débats pendant la durée de l’exposition.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

