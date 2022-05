Migration des rapaces

Migration des rapaces, 19 août 2022, . Migration des rapaces

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 13:00:00 La confluence de la Loire et de la Vienne est un point stratégique pour les rapaces en route vers l’Afrique. Certains pourront chasser (épervier, faucons) et d’autres pêcher (balbuzard). Venez apprendre à les reconnaître lors d’une sortie ornithologique.

Prévoir un pique-nique. Jumelles prêtées.

En partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Tous publics.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 La confluence de la Loire et de la Vienne est un point stratégique pour les rapaces en route vers l’Afrique. Certains pourront chasser (épervier, faucons) et d’autres pêcher (balbuzard). Venez apprendre à les reconnaître lors d’une sortie ornithologique. La confluence de la Loire et de la Vienne est un point stratégique pour les rapaces en route vers l’Afrique. Certains pourront chasser (épervier, faucons) et d’autres pêcher (balbuzard). Venez apprendre à les reconnaître lors d’une sortie ornithologique.

Prévoir un pique-nique. Jumelles prêtées.

En partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Tous publics.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville