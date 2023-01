Migration des poissons et changement climatique Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx OT Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx

Migration des poissons et changement climatique Saint-Martin-de-Seignanx, 4 avril 2023, Saint-Martin-de-Seignanx OT Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx. Migration des poissons et changement climatique 2028 Route d’Arremont CPIE Saint-Martin-de-Seignanx Landes CPIE 2028 Route d’Arremont

2023-04-04 18:00:00 – 2023-04-04 20:00:00

CPIE 2028 Route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes Saint-Martin-de-Seignanx Landes EUR Françoise Daverat, chercheuse à l’INRAE, vous offre cette conférence sur la vie de ces poissons si particuliers qui voyagent entre rivières et océans et dont le cycle de vie se retrouvent directement impactés pas les modifications radicales du climat actuel.

Gratuit

Rendez-vous à 18h au CPIE – à partir de 10 ans

Réservation avant le 3 avril, nombre de places limités Françoise Daverat, chercheuse à l’INRAE, vous offre cette conférence sur la vie de ces poissons si particuliers qui voyagent entre rivières et océans et dont le cycle de vie se retrouvent directement impactés pas les modifications radicales du climat actuel.

Gratuit

Rendez-vous à 18h au CPIE – à partir de 10 ans

Réservation avant le 3 avril, nombre de places limités +33 5 59 56 16 20 CPIE Seiganx et Adour Libre de droit

CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2023-01-11 par OT Seignanx

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Martin-de-Seignanx Autres Lieu Saint-Martin-de-Seignanx Adresse Saint-Martin-de-Seignanx Landes OT Seignanx CPIE 2028 Route d'Arremont Ville Saint-Martin-de-Seignanx OT Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx lieuville CPIE 2028 Route d'Arremont Saint-Martin-de-Seignanx Departement Landes

Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx OT Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-seignanx-ot-seignanx-saint-martin-de-seignanx/

Migration des poissons et changement climatique Saint-Martin-de-Seignanx 2023-04-04 was last modified: by Migration des poissons et changement climatique Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 4 avril 2023 2028 route d'Arremont CPIE Saint-Martin-de-Seignanx Landes Landes OT Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, Landes

Saint-Martin-de-Seignanx OT Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes