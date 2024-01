MIGRATION COMIQUE – UPDATE – Migration Comique LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, dimanche 3 mars 2024.

Update ta vie avec le nouveau spectacle de Kamel ABDAT.Kamel Abdat revient avec un nouveau spectacle, de nouveaux personnages et un regard toujours aussi acéré et décalé sur le monde. « Update » annonce un renouveau, une mise-à-jour dans sa vie d’ancien Algérien, d’immigré parcourant le monde avec une valise remplie de rires, de larmes et de réflexions profondes et souvent absurdes sur ce qui l’entoure. Kamel se lâche, ses personnages envahissent la scène et le spectacle en devient totalement fou et unique.Crédits: comédiens: Kamel ABDAT, Auteurs: Kamel ABDAT

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 17:30

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75