« Migration 1982 » et « La révolte d’appartement » – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »

2022-10-23 17:30:00 – 2022-11-11 19:00:00 Témoignage d’Ivanka Lefeuvre, entre son histoire personnelle et son rôle des femmes dans la dissidence tchèque entre Prague et la Bretagne. Ivaka Lefeuvre, née en 1949 à Prague, s’engage d’urant les années 70 et 80 pour la défense des Droits de l’Homme dans son pays natal, la Tchécoslovaquie. Ancienne prisonnière politique, signataire du manifeste de la Charte 77 et collaboratrice de la Ligue Tchécoslovaque des Droits de l’Homme, elle est poursuivie par la Police secrète pour ses activités et ses écrits. Contrainte de s’exiler, elle demande l’asile politique en France, où elle arrive avec sa famille en juin 1982 dernière mise à jour : 2022-10-18 par

