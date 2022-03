Migrants d’hier et d’aujourd’hui Centre culturel Tisot, 10 décembre 2022, La Seyne-sur-Mer.

**Migrants d’hier et d’aujourd’hui** ———————————— ### _La mémoire du quartier Berthe de La Seyne-sur-Mer racontée par ses habitants_. Le présent projet s’inscrit dans la continuité des actions (recueil de poèmes et film sur la mémoire des Chibanis), menées par l’association _Adolescent Citoyen souvenir_ en 2020, qui ont été valorisées par la DILCRAH et récompensées du prix Ilan Halimi. En effet, l’association _Passerelle de Mémoire_ et la structure d’insertion Résine Media ont décidé d’unir leurs forces et leurs savoir-faire pour poursuivre ce travail ensemble, avec _Adolescent Citoyen souvenir (cf. présentation des acteurs du projet ci-dessous)._ Nous travaillerons sur les migrations d’hier et d’aujourd’hui, dans le but de lever les préjugés qui entourent ces questions, notamment dans un contexte de montée des tensions racistes et de banalisation du racisme. Pour ce faire, nous mettrons en place une collecte de récits filmés, ayant pour fil conducteur la question migratoire et le rapport des migrants au territoire, en allant à la rencontre du public. Cela permettra la réalisation d’un film qui donnera à voir et à entendre les parcours croisés de jeunes et de vieux migrants. Il s’agit ainsi de donner la parole à ces « migrants » souvent pointés du doigt, mais rarement montrés comme des acteurs du territoire. Cette action permet également d’œuvrer dans le sens d’un changement de regard sur la volonté et la capacité de chacun à faire société ensemble. Le processus d’intégration sera aussi mis en lumière, à travers des rencontres avec différentes structures locales d’accompagnement. Par cette rencontre avec des vieux migrants tels que les Chibanis, les jeunes mineurs non accompagnés bénéficient de leur expérience et de leur vécu. Aussi, jeunes habitants des quartiers prioritaires accompagnés par l’association _Adolescent Citoyen souvenir_ constitueront aussi un acteur majeur du projet. En effet, ils seront chargés d’interagir avec les migrants d’hier et d’aujourd’hui et de les mettre en lien à travers la collecte de leurs témoignages. Par cette action, ils sont amenés à exercer leur citoyenneté et œuvrer en faveur de la fraternité dans leur quartier. Enfin, par le processus la réalisation de ce film qui se veut ancrer sur un territoire à l’histoire migratoire marquée, nous mettrons en valeur les lieux de mémoire emblématiques de la ville. Les objectifs du projet : ————————- – Lutter contre le racisme en sensibilisant aux histoires vécues de migrations, – Promouvoir la fraternité et lutter contre les stéréotypes, – Favoriser l’intégration et l’engagement citoyen des jeunes, notamment les jeunes mineurs non accompagnés, ainsi que les jeunes habitants des quartiers prioritaires de la ville, – Valoriser les lieux d’histoire et de mémoire des migrations : lieux d’habitation et de travail des vieux migrants (cités HLM, zones industrielles et maritimes en lien avec les chantiers navals) et lieux de vie des jeunes migrants. – **L’objectif final est la réalisation d’un film documentaire. Des diffusions/débats seront organisés à partir de décembre 2022 dans le quartier et les écoles environnantes. Ce film sera ensuite utilisé par les trois associations pour d’autres diffusions.** **Présentation des acteurs de ce projet tripartite :** —————————————————— ### Acteur n°1 : Passerelle de Mémoire Passerelle de mémoire est une association loi 1901 créée pour répondre à un double constat : 1) La fracture générationnelle liée au numérique Alors que les plus jeunes naissent aujourd’hui avec le numérique entre les mains, les seniors trouvent de moins en moins leur place dans une société qui s’accélère à la vitesse de nos ordinateurs. 2) Les habitants des territoires urbains ne connaissent pas ou peu l’histoire de leur quartier. Ceux qui ont connu nos villes à d’autres époques sont encore vivants et ils n’ont pas ou peu l’occasion de transmettre ce patrimoine. Parallèlement, les plus jeunes ne savent généralement rien de l’histoire du lieu où ils vivent au quotidien. La mémoire de ces territoires se perd d’autant plus que ces lieux connaissent souvent d’importantes transformations, liées, par exemple, à l’arrivée de nouvelles infrastructures de transports. Nous proposons des solutions pour que ces deux mondes (les seniors et les juniors) se rencontrent et échangent partout en France autour d’un centre d’intérêt commun : leurs territoires. Pour un impact direct auprès des habitants du quartier Berthe, Passerelle de Mémoire sera présente avec sa carvane “Laboratoire des territoires”. Aménagée pour recevoir les seniors et les jeunes au plus près de chez eux, dans le respect des nouvelles normes sanitaires, ce lieu itinérant de 12m² permet de discuter, filmer et projeter des films en toute intimité . ### Acteur n°2 : Résine Media RESINE Média ; acteur local de l’économie sociale et solidaire. RESINE Média est un chantier d’insertion qui développe des productions de services numériques (audiovisuel, modélisation 3D, Graphisme, Web) et vise l’insertion des publics par l’emploi en leur confiant la réalisation de productions multimédia. ### Acteur n°3 : Adolescent Citoyen souvenir L’Association Adolescent Citoyen Souvenir a reçu le label citoyen par la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation dans le cadre de la Chaire UNESCO «Éducation à la citoyenneté, sciences de l’homme et convergence des mémoires». Cette jeune association est investie dans la mise en place de projets éducatifs visant à faire reculer les préjugés racistes et les discriminations. Ils ont réalisé un recueil de poèmes qui a reçu le prix Ilan Halimi en 2020 ainsi qu’un film retraçant la mémoire des Chibanis et souhaite désormais croiser ce travail en s’intéressant au cas des jeunes migrants non accompagnés âgés de 14 à 17 ans pour retracer leurs histoires accueillis dans leur ville ces dernières années, notamment par les apprentis d’Auteuil à la Seyne-sur-mer. Ce projet leur a, également permis d’être lauréat du prix Innov’jeunes 2019 instauré par la CNAF dans la catégorie “citoyenneté et vie locale”. Ces jeunes souhaitent agir en faveur de la tolérance et du vivre ensemble, en basant leur action sur le devoir de mémoire « pour comprendre l’histoire du passé, mieux apprendre aujourd’hui et évoluer demain ». Le groupe de la junior association est constitué d’environ 8 jeunes (cela peut varier dans le temps), en parité filles/garçons. Ils sont tous issus du QPV Berthe et sont âgés de 15 à 18 ans et sont accueillis et accompagné par l’ESAJ qui est la structure du service Municipal Jeunesse de la ville de La Seyne sur Mer. De plus, ils ont gardé le lien avec l’association API Provence qui accueille des anciens travailleurs migrants (chibanis) âgés 65 ans et +. Territoire ———- Le projet s’ancre sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-mer, et notamment les deux quartiers suivants : – Quartier Berthe, qui accueille les locaux de l’association Adolescent Citoyen souvenir, et le foyer des Chibanis (vieux migrants maghrébins). – Quartier Saint-Elme / les Sablettes, où se trouve le centre d’accueil de jeunes migrants non accompagnés (apprentis d’Auteuil). Déplacements prévus sur le territoire d’Aix/Marseille : – L’association « SOS Méditerranée » qui organise des opérations de sauvetage et premier lieu d’accueil de ces migrants. – Site Mémorial du Camps des Milles, camp d’internement et de déportation de la seconde guerre mondiale.

Information et inscription sur passerelledememoire.paca@gmail.com pour toute participation au projet prévu en octobre 2022 et pour connaître tous les lieux et dates des diffusions/débats du film documentaire programmés à partir de décembre 2022.

