Migraaaants Maison de quartier des Pâquis – La Traverse, 4 mars 2022, Genève.

Migraaaants

du vendredi 4 mars au samedi 19 mars à Maison de quartier des Pâquis – La Traverse

**MIGRAAAANTS** ————— avec quatre A comme un cri d’alarme pour ces millions de personnes qui fuient leur pays en quête d’une vie meilleure et qui se retrouvent – pour celles qui parviennent à destination – dans les méandres de l’administration européennes, arrêtées à la frontière par des barbelés ou entassées dans des camps. La pièce du dramaturge Matéi Visniec, réfugié politique sous Ceaucescu, est composée dans ce spectacle d’une vingtaine de tableaux et met en perspective nos différents points de vue sur cet exode massif, affiche nos peurs aussi de nous voir déborder et nous montre ces parcours de vie chaotiques, avec toujours l’espoir d’y arriver. Une dizaine de personnes issues de la migration, encadrées par six professionnels (comédiens, danseurs, chanteuse, musicien), donneront les répliques à cette tragédie et formeront le Choeur antique de cette nouvelle Odyssée qui nous emportera dans ce voyage au-delà des mers, là où tout reste encore possible, là où réside l’espoir.

Réduit CHF 15.- / Plein CHF 20.- / Soutien CHF 25.-

Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Rue de Berne 50, 1201 Genève Genève



2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T21:30:00;2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T21:30:00;2022-03-06T17:00:00 2022-03-06T18:30:00;2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:30:00;2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:30:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:30:00;2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:30:00;2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:30:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:30:00;2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T20:30:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:30:00;2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T21:30:00