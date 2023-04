Migraaaants : embarquez avec la compagnie Théâtre Le Petit Manoir ASNIERES-SUR-SEINE Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

.Public adolescents adultes. payant Plein tarif : 18.00€ Demandeur d’emploi/Moins de 24 ans : 12.00€ Groupe scolaire : 8.00€ Spectacle éligible au Pass Culture Migaaaants de Matéi Visniec est une oeuvre qui offre une vision juste d’un sujet parfois romancé ou transformé. « Ils viennent par milliers des quatre coins du globe, fuyant des situations tragiques, bravant le danger, la faim et la mer. On les appelle migrants, réfugiés, sans papiers, clandestins, exilés… Mais comment parler d’eux et de leurs errances ? Alors même que nous vivons dans un monde globalisé, où nous sommes finalement tous des migrants. Cette exploration de la désillusion humaine représente une succession d’instantanés aux effets grossissants, mêlant absurde, tragédie et poésie. » Dans Migraaaants, Matei Vișniec se penche, avec un humour cynique, sur l’histoire d’une traversée, une “invasion”… La Compagnie À l’Affût s’empare aujourd’hui de ce texte qui dépeint si justement la triste absurdité de notre réalité, et vous invite à découvrir une galerie de personnages insaisissables, tout en vous questionnant sur une nouvelle identité. Théâtre Le Petit Manoir 3, avenue du Manoir 92600 ASNIERES-SUR-SEINE Contact : https://www.theatrelepetitmanoir.com/Migraaaaants 0620770710

