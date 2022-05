Migoual – Concept Race – Millau, Mont Aigoual, Millau –, 9 juillet 2022, .

Migoual – Concept Race – Millau, Mont Aigoual, Millau –

2022-07-09 – 2022-07-09

Plus qu’une course, un concept.

Partir de la ville (Millau) au levé du soleil.

Rejoindre par équipe, avant le couché du soleil, un sommet mythique, le Mont Aigoual (1567 m), 65 km plus loin.

Et revenir, par le même chemin, en croisant les autres équipes et en affrontant la nuit.

Petite subtilité, un parcours sans balisage additionnel autre que celui d’un vieux GR oublié, le GR62.

Millau – Mont Aigoual – Millau ! 130 km, 4000 m D+. Par équipe de 2 ou 3, temps maximal : 30h – 2022 : 6e édition

Plus qu’une course, un concept.

Partir de la ville (Millau) au levé du soleil.

Rejoindre par équipe, avant le couché du soleil, un sommet mythique, le Mont Aigoual (1567 m), 65 km plus loin.

Et revenir, par le même chemin, en croisant les autres équipes et en affrontant la nuit.

Petite subtilité, un parcours sans balisage additionnel autre que celui d’un vieux GR oublié, le GR62.

Migoual – Concept Race –

dernière mise à jour : 2022-05-24 par