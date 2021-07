Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Mignonnes grivoiseries Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond Cher Concert de chansons polyphoniques de la Renaissance française (choeur, solistes et ensemble instrumental La Bonne Voix) sous la direction d’Olivier Kontogom. Pass sanitaire obligatoire. labonnevoix.2013@gmail.com Concert de chansons polyphoniques de la Renaissance française (choeur, solistes et ensemble instrumental La Bonne Voix) sous la direction d’Olivier Kontogom. Pass sanitaire obligatoire. Association La Bonne Voix dernière mise à jour : 2021-07-27 par

