Le Parcours Mignonne … Allons voir si la rose relie les communes de Migné et Rosnay sur un itinéraire de 7 km avec 15 sites accueillant installations et actions performatives des artistes.

Le 11 et 12 mars: Présentation performative – les artistes performent leurs recherches artistiques à Boucherie. célébration du début de résidence en présence d’élus.

Le 18 et 19 mars: visite du parcours Mignonne… Allons voir si la rose à Migné (14h) et Rosnay (16h).

Le 25 et 26 mars: Inauguration du Parcours Mignonne … Allons voir si la rose (14h), rendez à la mairie de Rosnay, Performances et installations sur le parcours. 16h rendez-vous à Boucherie, performances et installations sur le parcours; 18h inauguration de l’exposition documentaire, cocktail festif en présence des élus.

12 artistes en résidence à Migné invitent publics et acteurs du terroir à interagir autour des questions de patrimoine rural et naturel en Brenne.

Venez rencontrer les artistes et voir évoluer leurs propositions les week-ends du mois de mars et découvrir le Parcours Mignonne (7 km).

info.boucherie.art@gmail.com +33 7 55 28 19 49 http://www.boucheriecentredartperformatif.com/

©Boucherie Centre d’art perfomatif

