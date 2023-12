Mighty Jab’s Quintet Le Son de la Terre Paris 05, 16 mars 2024 20:00, Paris 05.

Le samedi 16 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Concert Mighty jab’s quintet : 25 EUR

Des artistes très en vue les adorent ! Venez participer au buzz autour de ce nouveau combo qui enregistrera bientôt un album avec d’énormes invités !

Lors d’un de ces voyages sur l’île de Trinidad, le vibraphoniste et steeldrummer Xavier Mertian adopte le nom de Mighty Jab. Les musiciens locaux adorent l’idée : “Yes French man ! Dis Calypsonian name is D one fo’ yuh ! ” Mighty Jab donc, écume les scènes depuis des lustres comme vibraphoniste de jazz, leader de steelbands et percussionniste classique. C’est avec le big band afro-funk de Rido Bayonne qu’il a souvent joué avec Etienne M’Bappé, Paco Séry, Vincent Segal et par ailleurs avec Stéphane Belmondo et bien d’autres …

Mighty Jab’s Quintet vous invite sur une planète où la musique caribéenne retrouve sa place de mère puis de fille du Jazz ! Le brillant Mathieu Borgne est au steelpan et le tanbouyé Kristof Negrit distille à la batterie le vocabulaire du Gwoka de la Guadeloupe. Emek Evci fait sonner la contrebasse comme il l’a appris à New York et Pierre Guicquero fait danser le trombone magnifiquement. Cela n’a pas échappé à Jean-Loup Longnon qui en fait un soliste de son big band. C’est un plaisir de voir ces lascars dialoguer sur des compositions d’Etienne Charles, Jacques Schwarz-Bart ou Jaco Pastorius mais aussi de Tony Williams, Freddie Hubbard ou … Mighty Jab !

Commentaires du public :

“Mighty Job !”, “De belles compositions et une kiffance complice entre des musiciens bien talentueux !”, “Une très chouette soirée !”, “Love your band. What a great instrumentation, and your vibes playing is awesome !”

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/xavier.mertian https://www.facebook.com/xavier.mertian https://www.sondelaterre.fr/event/mighty-jabs-quintet/#billetterie

Mighty Jab’s Quintet