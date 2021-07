Abbeville Musée Boucher-de-Perthes Abbeville, Somme Migeon & Migeon. L’objet par passion Musée Boucher-de-Perthes Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les artistes seront présents dans la salle d’exposition pour présenter leur travail et répondre aux sollicitations des visiteurs.

