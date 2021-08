Migeon & Migeon. L’objet par passion Musée Boucher-de-Perthes, 14 septembre 2021, Abbeville.

Abbeville Musée Boucher de Perthes Exposition temporaire Du 14 septembre au 22 novembre 2021 _**Migeon & Migeon. L’objet par passion**_ Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. **En pratique** Lieu : Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville I Au pied du beffroi Horaires d’ouverture : tous les jours du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 14 h à 19 h Fermé le 1er novembre Tarif : 4 €, gratuit pour tous, tous les samedis Renseignements : Musée Boucher de Perthes, 03 22 24 08 49, [[musee@abbeville.fr](mailto:musee@abbeville.fr)](mailto:musee@abbeville.fr) Visuel : Bougeoir Benazir de Migeon & Migeon © Régis Baudonnet **Vernissage** Vendredi 24 septembre à 18 h 00 **Autour de l’exposition** Visites guidées 23 et 30 octobre 2021 – 15 h 00 Durée : 1 h – Prix : 4 €/adulte Renseignements et réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69 Visites-ateliers 20 octobre 2021 – 10 h 00 – 11 h 30 Créations en résine – 5-11 ans L’exposition d’objets créés par les artistes Migeon & Migeon va offrir l’occasion aux enfants de découvrir des matières, des formes et des couleurs. L’atelier permettra aux enfants de s’initier à une des techniques utilisées par ces artistes : le travail de la résine. (utilisation de matériau adapté au jeune public) Public : enfant de 5 à 11 ans Durée : 1 h 30 – Prix : 5 € – Réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69 27 octobre 2021 – 10 h 00 – 11 h 30 Artiste et chimiste – 12-16 ans L’exposition d’objets créés par les artistes Migeon & Migeon permet aux enfants de découvrir les techniques de fabrication d’objets de décoration, de bijoux ou même de meubles. L’atelier est l’occasion pour les enfants de jouer au petit chimiste en façonnant la matière afin d’obtenir un objet artistique. (utilisation de matériau adapté au jeune public) Public : jeune de 12 à 16 ans Durée : 1 h 30 – Prix : 5 € – Réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69 [Pour en savoir plus](https://drive.google.com/file/d/1M9XC6WdH_Nf2LaHn7np_uDoedvZRuVuW/view?usp=sharing)

Musée Boucher-de-Perthes 24, rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Abbeville Somme



