Migeon & Migeon. L’objet par passion : Artiste et créateur / 12-16 ans Abbeville

Abbeville Somme L’exposition d’objets créés par les artistes Migeon & Migeon permet au jeune public de découvrir les techniques de fabrication d’objets de décoration, de bijoux ou même de meubles. L’atelier est l’occasion pour les participants de dialoguer avec les artistes. Leurs travaux seront un point de départ pour imaginer et dessiner de nouvelles créations.

(utilisation de matériau adapté au jeune public)

Réservation obligatoire au Service des publics

(utilisation de matériau adapté au jeune public)

Réservation obligatoire au Service des publics

(utilisation de matériau adapté au jeune public)

(c) Régis Baudonnet.

