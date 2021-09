Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Migeon & Migeon. L’objet par passion Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Migeon & Migeon. L’objet par passion Abbeville, 14 septembre 2021, Abbeville. Migeon & Migeon. L’objet par passion 2021-09-14 – 2021-09-24

Abbeville Somme 0 0 Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. Visites guidées

23 et 30 octobre 2021 – 15 h 00

Durée : 1 h – Prix : 4 €/adulte Renseignements et réservation obligatoire au Service des publics Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. Visites guidées

23 et 30 octobre 2021 – 15 h 00

Durée : 1 h – Prix : 4 €/adulte Renseignements et réservation obligatoire au Service des publics patrimoine.publics@abbeville.fr +33 3 22 20 29 69 Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. Visites guidées

23 et 30 octobre 2021 – 15 h 00

Durée : 1 h – Prix : 4 €/adulte Renseignements et réservation obligatoire au Service des publics (c) Régis Baudonnet dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville 50.10719#1.83298