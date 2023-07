Cet évènement est passé Paroles d’habitants de la MIG Tiss’âge MIG Tiss’Äge Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Paroles d’habitants de la MIG Tiss’âge MIG Tiss’Äge Bassens, 3 juillet 2023, Bassens. Paroles d’habitants de la MIG Tiss’âge 3 – 30 juillet MIG Tiss’Äge Il s’agit de faire émerger des portraits vidéos dont les résidents seraient en même temps acteurs et sujets. Ce documentaire réalisé se concentrera à la fois sur la mémoire et sur la projection vers les futurs en construction. MIG Tiss’Äge bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:00:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

2023-07-30T09:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00 ©pch.vector Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu MIG Tiss'Äge Adresse bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville MIG Tiss'Äge Bassens

MIG Tiss'Äge Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/