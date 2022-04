MIF Expo – Le Salon du Made in France – 10ème édition Paris porte de Versailles Hall 3 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MIF Expo – Le Salon du Made in France – 10ème édition Paris porte de Versailles Hall 3, 10 novembre 2022, Paris. Du jeudi 10 novembre 2022 au dimanche 13 novembre 2022 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

. gratuit Gratuit sur pré-inscription 10€ sur place, remboursés au premier achat. Vestiaire : 2€ par article

Le salon du Made in France, 10e édition : le rendez-vous, gratuit, à ne pas manquer. Amateurs des talents locaux et du savoir-faire de nos régions, cet événement est pour vous ! Depuis 10 ans, MIF Expo est LE rendez-vous annuel du Made In France. La prochaine édition du salon du Made in France se tiendra à Paris, Porte de Versailles, du 10 au 13 novembre 2022.

Découvrez plus de 800 entreprises issues de tous secteurs d’activité (mode, beauté, bien-être, gastronomie, décoration, ameublement…) qui ont fait le choix du fabriqué français. Assistez également: – À la remise des Grands Prix du Made In France – Aux conférences sur les enjeux du made in France – Aux lancements de produits, aux démonstrations de savoir-faire

– À de nombreuses surprises prévues pour fêter les 10 ans du salon MIF Expo Entrée gratuite sur pré-inscription via ce lien https://www.mifexpo.fr/espace-invitations/?form=particulier 10 € sur place remboursés dès le premier achat Paris porte de Versailles Hall 3 1 place de la porte de Versailles 75015 Paris Contact : https://www.mifexpo.fr/ 0141097472 contact@mifexpo.fr https://www.facebook.com/MadeInFranceExpo https://www.facebook.com/MadeInFranceExpo https://www.mifexpo.fr/espace-invitations/?form=particulier

