Mieux vivre sa déficience auditive Tarbes, 28 septembre 2021, Tarbes.

Mieux vivre sa déficience auditive 2021-09-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-28 17:00:00 17:00:00 TARBES Place Jean Jaurès

Tarbes Hautes-Pyrénées

Cette conférence a pour but d’échanger sur la déficience auditive après 60 ans. Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, aux membres de leur famille et aux professionnels intéressés par ce sujet.

7 millions de Français sont, aujourd’hui, concernés par la déficience auditive dont 80% des seniors. La perte d’audition chez la personne âgée augmente le risque d’anxiété et de dépression. Cette déficience se traduit par une détérioration de la communication et des échanges avec les proches pouvant entraîner un sentiment d’isolement, une vulnérabilité et un état dépressif.

Une personne âgée sujette à une perte d’audition, risquerait 3 fois plus voire 4 fois plus de développer la maladie d’Alzheimer.

Conférence de 2 heures animée sous forme de débats, questions-réponses pour permettre un maximum d’échanges et que les personnes présentes puissent se sentir à l’aise, poser des questions par rapport à leurs difficultés, trouver des solutions.

A retenir :

A la suite de cette conférence, le Centre Communal d’Action Sociale organise des ateliers pour les personnes les plus fragilisées, qui souhaitent échanger, trouver des solutions concrètes par rapport à leurs difficultés liées au handicap et/ou en fonction de leur besoin, découvrir un nouveau mode de communication, la Langue des signes.

> Ateliers entre le 8 octobre et le 17 décembre de 14h30 à 16h30 au Foyer Mauhourat à Tarbes (une séance de deux heures par semaine – hors vacances scolaires)

seniors.animations.ccas@mairie-tarbes.fr

dernière mise à jour : 2021-09-17 par