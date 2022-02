Mieux vivre ma féminité et développer mes ressources Maison de quartier La Mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mieux vivre ma féminité et développer mes ressources Maison de quartier La Mano, 5 avril 2022, Nantes.

Horaire : 09:30 12:00

Gratuit : oui Femmes La vie en couple ou la création d’une famille peuvent conduire à de l’inquiétude, une instabilité émotionnelle et la transformation des relations au sein du couple. Nous sommes amené.e.s parfois à nous questionner. Nous pouvons nous sentir dépassé.e.s ou épuisé.e.s. En tant que femme, la construction de votre vie à deux et de votre famille est un moment clé, synonyme de changements et de bouleversements. Il se peut que vous subissiez – ou ayez subi – des violences, quelque soient leurs causes et leur nature (physiques, psychologiques, morales, sexuelles, complexes). Dans tous les cas, iI est important que vous puissiez prendre soin de vous et de votre santé. Si vous voulez nourrir une meilleure relation à votre corps, mieux écouter vos besoins, faciliter le lien social ou restaurer votre propre estime, ce parcours est pour vous. Contenu : 4 ateliers collectifs les 15, 22, 29 mars et 5 avril 2022 en matinée (chant, yoga, auto-massage, sophrologie, art-thérapie…) et 2 séances individuelles (shiatsu, massage, détente corporelle) Femmes Océanes porte le projet Renouv’ailes avec le soutien de partenaires institutionnels et associatifs. L’ensemble de ce parcours est gratuit pour les participantes. Maison de quartier La Mano adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 0646662661 https://www.femmesoceanes.com/renouv-ailes

