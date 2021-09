Mieux vivre grâce au sport : réunion d’information Seignosse, 16 septembre 2021, Seignosse.

Mieux vivre grâce au sport : réunion d’information 2021-09-16 18:30:00 – 2021-09-16 Naturéo Avenue des Tucs

Seignosse Landes

Si vous êtes en cours ou fin de traitement d’une maladie chronique, l’association Hope Team East peut s’occuper de vous :

“Mieux vivre grâce au sport”.

Réunion d’information pour la saison 2021/2022 le 16 septembre à partir de 18h30 à Naturéo, Seignosse Océan.

Inscription et activités toute l’année (octobre à juin).

Programme d’accompagnement individuel et collectif : activités physiques et sportives, préparation mentale, rencontres conviviales, défi sportif….

Si vous êtes en cours ou fin de traitement d’une maladie chronique, l’association Hope Team East peut s’occuper de vous :

“Mieux vivre grâce au sport”.

Réunion d’information pour la saison 2021/2022 le 16 septembre à partir de 18h30 à Naturéo, Seignosse Océan.

+33 6 40 46 45 81

Si vous êtes en cours ou fin de traitement d’une maladie chronique, l’association Hope Team East peut s’occuper de vous :

“Mieux vivre grâce au sport”.

Réunion d’information pour la saison 2021/2022 le 16 septembre à partir de 18h30 à Naturéo, Seignosse Océan.

Inscription et activités toute l’année (octobre à juin).

Programme d’accompagnement individuel et collectif : activités physiques et sportives, préparation mentale, rencontres conviviales, défi sportif….

association hope team east

dernière mise à jour : 2021-09-07 par