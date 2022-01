Mieux Vaut Partir d’un Cliché que d’y Arriver de Sylvain Riéjou L’Horizon, 3 février 2022, La Rochelle.

Mieux Vaut Partir d’un Cliché que d’y Arriver de Sylvain Riéjou

L’Horizon, le jeudi 3 février à 19:00

Créer, c’est essentiel, mais c’est pas simple. Pour le montrer, Sylvain Riéjou a mis sur pied un spectacle qui parle de la création d’un spectacle. On appelle ça de la mise en abyme – parlez-en à la Vache Qui Rit®, ça la connait. C’est donc par ce biais lucide et facétieux, où l’auteur se met lui-même en scène, que nous apercevons les difficultés traversées par tout artiste ses dilemmes, ses fausses pistes, ses entêtements. Mais aussi ses joies, quand du travail et de la pensée surgissent des solutions insoupçonnées, hors du cadre attendu En partenariat avec le Carré Amelot, Espace Culturel de la Ville de La Rochelle hors les murs à L’Horizon Conception et interprétation Sylvain Riejou / Coach chorégraphique Tatiana Julien / Regards extérieurs Stéphanie Briatte, Laure Hamidi, Lucas Morlot / Remerciements Myriam Gourfink, Daniel Larrieu, Olivier Martin Salvant, Mathilde Hennegrave, Maud Pizon, David Walh

8€ adulte 4,50€ enfant 6€ Pass Famille

Pouce ! C’est le rendez-vous de la jeunesse et la danse : Créer, c’est essentiel, mais pas simple. Pour le montrer, Sylvain Riéjou a mis sur pied un spectacle qui parle de la création d’un spectacle.

L’Horizon Chaussée Ceinture Nord La Pallice, 17000 La Rochelle La Rochelle La Pallice Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T19:00:00 2022-02-03T19:48:00