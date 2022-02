« MIEUX MANGER, MIEUX-ÊTRE » – Tous hand’semble Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

« MIEUX MANGER, MIEUX-ÊTRE » – Tous hand’semble Niort, 5 mars 2022, Niort. « MIEUX MANGER, MIEUX-ÊTRE » – Tous hand’semble Ilot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

2022-03-05 – 2022-03-05 Ilot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie

Niort Deux-Sèvres Avec le parrainage de David Seguin, Chef de L’ Adress à Bessines, la

Ville et le Centre Hospitalier de Niort préparent un évènement grand

public avec l’intervention de leurs agents valides et ou reconnus en

situation de handicap. Cette manifestation s’inscrit dans la cadre des Journées internationales

de sport et obésité (2 au 5 mars 2022) :

– « Mieux manger » : Dégustations et conseils diététiques

– « Mieux être » : Animations « Bouger au quotidien » Ces ateliers sont animés par des professionnels de la santé, du sport et du bien-être. La manifestation sera ouverte au public de 11h à 16h. Retrouvez toute la programmation via le lien PDF ci-dessus. Avec le parrainage de David Seguin, Chef de L’ Adress à Bessines, la

Ville et le Centre Hospitalier de Niort préparent un évènement grand

public avec l’intervention de leurs agents valides et ou reconnus en

situation de handicap. Cette manifestation s’inscrit dans la cadre des Journées internationales

de sport et obésité (2 au 5 mars 2022) :

– « Mieux manger » : Dégustations et conseils diététiques

– « Mieux être » : Animations « Bouger au quotidien » Ces ateliers sont animés par des professionnels de la santé, du sport et du bien-être. La manifestation sera ouverte au public de 11h à 16h. Retrouvez toute la programmation via le lien PDF ci-dessus. Avec le parrainage de David Seguin, Chef de L’ Adress à Bessines, la

Ville et le Centre Hospitalier de Niort préparent un évènement grand

public avec l’intervention de leurs agents valides et ou reconnus en

situation de handicap. Cette manifestation s’inscrit dans la cadre des Journées internationales

de sport et obésité (2 au 5 mars 2022) :

– « Mieux manger » : Dégustations et conseils diététiques

– « Mieux être » : Animations « Bouger au quotidien » Ces ateliers sont animés par des professionnels de la santé, du sport et du bien-être. La manifestation sera ouverte au public de 11h à 16h. Retrouvez toute la programmation via le lien PDF ci-dessus. Isabelle Moreau

Ilot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ilot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Ville Niort lieuville Ilot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

« MIEUX MANGER, MIEUX-ÊTRE » – Tous hand’semble Niort 2022-03-05 was last modified: by « MIEUX MANGER, MIEUX-ÊTRE » – Tous hand’semble Niort Niort 5 mars 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres