Mieux manger à la Ferme La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mieux manger à la Ferme La Ferme de Paris, 25 juin 2022, Paris. Du samedi 25 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

mercredi

de 13h30 à 17h15

samedi, dimanche

de 13h30 à 18h45

. gratuit

La Ferme de Paris, vous propose ses activités dans le cadre du Festival du Mieux Manger du 25 juin au 2 juillet Samedi 25 juin : A la Ferme de Paris : De 13h30 à 18h45 : Ouverture de la ferme De 14h à 16h30 : Inauguration du Jardins des proportions et atelier vélo-smoothie De 16h à 18h : Nourrissage des animaux en public et échange avec le fermier En libre et en continu Dans nos fermes urbaines : De 14h à 18h45 : atelier ludique « Focus sur le potager, le verger et l’allée aromatiques » à la Ferme urbaine de Binet dans le 18e De 14h à 18h45 : atelier ludique « Quelles céréales pour la bassecour? » à la Ferme urbaine de Lenglen dans le 15e, en préparation de la moisson du mois de juillet à la Ferme de Paris. En libre et en continu Dimanche 26 juin : A la Ferme de Paris : De 16h30 à 18h : Nourrissage des animaux en public et échange avec le fermier En libre et en continu Dans nos fermes urbaines : De 14h0 à 19h : Ouverture et « Focus sur le potager, le verger et l’allée aromatiques » de la Ferme urbaine de Binet pour la Fête de quartier Mercredi 29 juin : A la Ferme de Paris : De 14h30 à 16h30 : Dégustation de saison en continu De 13h30 à 15h00 : Visite et ventes de la production de saison proposé par l’association « Au potager du Bois » (Interface Formation) De 15h30 à 17h : Atelier soigneur d’un jour (sur inscription) Samedi 2 juillet De 16h30 à 18h : Nourrissage des animaux en public et échange avec le fermier La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

Ferme de Paris Agriculture et alimentation durable

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris lieuville La Ferme de Paris Paris Departement Paris

La Ferme de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mieux manger à la Ferme La Ferme de Paris 2022-06-25 was last modified: by Mieux manger à la Ferme La Ferme de Paris La Ferme de Paris 25 juin 2022 La Ferme de Paris Paris Paris

Paris Paris