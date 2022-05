“MIEUX HABITER LA TERRE” COPERNICUS DAYS 2022 Toulouse, 21 mai 2022, Toulouse.

“MIEUX HABITER LA TERRE” COPERNICUS DAYS 2022 LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse

2022-05-21 – 2022-05-22 LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord

Toulouse Haute-Garonne

Lors de ces deux journées, vous pourrez retrouver 4 ateliers scientifiques autour de la Terre et des Océans avec Planète Sciences Occitanie et l’association DIRE, des séances IMAX 3D inédites et exceptionnelles avec le film Oceans, our blue planet ainsi que des expositions photos Copernicus !

Le samedi soir, vous pourrez assister à la soirée Copernicus Days ! Au programme retrouvez une rencontre avec le navigateur et skipper, Kito de Pavant (de 18h30 à 20h), des ateliers scientifiques atour de la Terre et des Océans dans les jardins (jusqu’à 20h) ou encore un moment détente en écoutant un mini concert ou une pause gourmande à l’espace de restauration du 149 Café (jusqu’à 21h) !

Infos pratiques :

Samedi et dimanche, accès compris dans le billet d’entrée de la Cité de l’Espace de 10h à 18h.

Le samedi à partir de 18h, accès gratuit et dernière admission à 19h30.

Pour la rencontre avec Kito de Pavant, les inscriptions sont obligatoires.

Deux jours consacrés à la découverte de Copernicus, programme d’observation spatiale européen le plus ambitieux au niveau mondial !

Lors de ces deux journées, vous pourrez retrouver 4 ateliers scientifiques autour de la Terre et des Océans avec Planète Sciences Occitanie et l’association DIRE, des séances IMAX 3D inédites et exceptionnelles avec le film Oceans, our blue planet ainsi que des expositions photos Copernicus !

Le samedi soir, vous pourrez assister à la soirée Copernicus Days ! Au programme retrouvez une rencontre avec le navigateur et skipper, Kito de Pavant (de 18h30 à 20h), des ateliers scientifiques atour de la Terre et des Océans dans les jardins (jusqu’à 20h) ou encore un moment détente en écoutant un mini concert ou une pause gourmande à l’espace de restauration du 149 Café (jusqu’à 21h) !

Infos pratiques :

Samedi et dimanche, accès compris dans le billet d’entrée de la Cité de l’Espace de 10h à 18h.

Le samedi à partir de 18h, accès gratuit et dernière admission à 19h30.

Pour la rencontre avec Kito de Pavant, les inscriptions sont obligatoires.

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par