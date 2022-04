Mieux connaitre pour mieux préserver la biodiversité en Eure-et-Loir: 30 ans d’actions en Eure-et-Loir Chartres, 26 avril 2022, Chartres.

Mieux connaitre pour mieux préserver la biodiversité en Eure-et-Loir: 30 ans d’actions en Eure-et-Loir Chartres

2022-04-26 18:30:00 – 2022-04-26

Chartres Eure-et-Loir

Depuis 1990, année de sa création, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire a poursuivi le même objectif : sauvegarder les milieux naturels les plus remarquables de la région. La réalisation d’inventaires a permis de consolider la connaissance existante mais également de la compléter avec des découvertes mettant en évidence les richesses écologiques des espaces naturels de notre territoire. La mise en œuvre de travaux d’entretien ou de restauration assure le maintien d’habitats naturels propices au plus grand nombre d’espèces animales et végétales.

Avec Benoît Allard, Responsable du développement territorial et de l’antenne d’Eure-et-Loir du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Conférence : Mieux connaitre pour mieux préserver la biodiversité en Eure-et-Loir – mardi 26 avril à 18h30

+33 2 37 30 99 44

Chartres

