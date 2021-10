Assat Jardin-verger Conservatoire Assat, Pyrénées-Atlantiques Mieux connaître la vie trépidante du hérisson, pour mieux le protéger ! Jardin-verger Conservatoire Assat Catégories d’évènement: Assat

Mieux connaître la vie trépidante du hérisson, pour mieux le protéger !

Jardin-verger Conservatoire, le samedi 2 octobre à 14:00



Mieux connaître la vie trépidante du hérisson, pour mieux le protéger ! **1/ Tout ce qu’il faut savoir sur le hérisson (1h30)** * Connaissances sur son mode de vie ; * Quelle est son alimentation ; * Comment le protéger (les bons gestes) ; * Animal protégé, quelle est la règlementation. **2/ Confectionner un abri à hérisson pour son jardin (1h30)**

Groupe limité à 12 personnes. Inscription obligatoire par mail.

Groupe limité à 12 personnes. Inscription obligatoire par mail.

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00

