Le projet LIFE_LETsGO4Climate vise à accélérer la production d’énergie renouvelable et à diminuer la consommation énergétique collective et individuelle, en favorisant l’émergence de collectifs porteurs de projets de production d’énergie renouvelable ou de sobriété énergétique. Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Gâtinais montargois a rejoint ce projet et souhaite **s’appuyer sur des personnes relais** (élu·e·s, agent·e·s au sein des collectivités territoriales, acteur·rice·s économiques ou associatifs, citoyen.ne.s engagé.e.s) désireuses de contribuer à sa mise en œuvre sur le terrain. Dans cette perspective, le PETR propose deux sessions de formation, ouvertes aux personnes souhaitant en savoir plus sur la **transition énergétique** et s’engager de façon plus importante dans cette démarche à l’échelle de notre territoire. Cette formation d’une journée « Socle de connaissance sur la transition énergétique » sera composée : D’une matinée d’introduction à la transition énergétique et à la notion de sobriété sur les territoires, animée par l’équipe projet du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, de l’ADEME et d’Énergie Partagée Association. D’un après-midi d’ateliers d’approfondissement avec l’intervention de professionnels du secteur (ENEDIS, GRDF, Énergie Partagée Association). Deux sessions sont prévues à Amilly : Lundi 7 mars 2022 de 9h à 17h – Salle des Terres-Blanches, 391 rue des Terres-Blanches à AMILLY Vendredi 11 mars 2022 de 9h à 17h – Salle des Terres Blanches, 391 rue des Terres Blanches à AMILLY **Si vous êtes intéressé·e, vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre session** [**en cliquant sur ce lien**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Q_KXAknBLw_pSK0MOPkKRFORV5dZQ_UR8w3or-3ay7D8tA/viewform)

Projet “LIFE_LETsGO4Climate”

salle des terres-blanches 391 rue des terres blanches 45200 amilly Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T17:00:00