Mieux comprendre, mieux dépister, mieux traiter l’ostéoporose Le Blanc Le Blanc, 10 mars 2022, Le BlancLe Blanc.

Mieux comprendre, mieux dépister, mieux traiter l’ostéoporose Le Blanc Le Blanc

2022-03-10 – 2022-03-10

Le Blanc Indre Le Blanc Indre

BP 208 Mairie Le Blanc Conférence sur le thème de la Médecine par Françoise Debiais, Professeure des Universités, praticien hospitalier, Université et CHU de Poitiers.

L’ostéoporose est un problème majeur de santé publique, entraînant, lors de l’apparition de ses complications que sont les fractures survenant après un traumatisme minime, une augmentation de la morbidité et de la mortalité et une altération de la qualité de vie de patients. Le coût économique des fractures ostéoporotiques est plus considérable.

Il est donc nécessaires d’effectuer un meilleur dépistage des patients ayant des facteurs à risque d’ostéoporose et une meilleure prise en charge des patients ayant déjà eu une première fracture par fragilité osseuse pour que la “première fracture soit la dernière” !

Conférence sur le thème de la Médecine par Françoise Debiais, Professeure des Universités, praticien hospitalier, Université et CHU de Poitiers.

uipb@orange.fr +33 2 54 37 24 32 http://www.uipb.org/

Conférence sur le thème de la Médecine par Françoise Debiais, Professeure des Universités, praticien hospitalier, Université et CHU de Poitiers.

L’ostéoporose est un problème majeur de santé publique, entraînant, lors de l’apparition de ses complications que sont les fractures survenant après un traumatisme minime, une augmentation de la morbidité et de la mortalité et une altération de la qualité de vie de patients. Le coût économique des fractures ostéoporotiques est plus considérable.

Il est donc nécessaires d’effectuer un meilleur dépistage des patients ayant des facteurs à risque d’ostéoporose et une meilleure prise en charge des patients ayant déjà eu une première fracture par fragilité osseuse pour que la “première fracture soit la dernière” !

©Droits réservés

Le Blanc Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-01-02 par