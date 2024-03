Mieux comprendre les liens entre les Arbres et leur Lac Autre lieu Genève, samedi 20 avril 2024.

Samedi 20 avril de 9h à 11h30 au bord du Lac Léman

Rendez-vous à 9h au débarcadère de la Perle du Lac

L’on connaît mieux aujourd’hui une part des processus grâce auxquels les arbres forment spontanément des collectifs et constituent des forêts que l’on peut considérer comme des « méta-organismes » développant une sorte « d’intelligence collective ». Cette compréhension permet de développer des marches à suivre pour être à même d’insérer harmonieusement, en tant qu’humains, notre action dans la grande trame du vivant, et ceci dans une topographie représentative qu’est le bassin versant d’un grand lac.

Ernst Zürcher est Ingénieur forestier et Docteur en sciences naturelles. Professeur émérite en Sciences du Bois à la Haute école spécialisée bernoise, il a été chargé de cours à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à l’École Polytechnique Fédérale de Zürich, ainsi qu’à l’Université de Lausanne. Il poursuit ses recherches sur les arbres et le bois, en particulier leur chronobiologie, leurs potentiels de séquestration de carbone et leurs contributions aux systèmes vivants dans le sens de la transition écologique.

Cette marche est limitée à 40 personnes, inscription : https://www.1000ecologies.ch/event/mieux-comprendre-les-liens

