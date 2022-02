Mieux communiquer dans mon couple La Fraternité (Habillement), 23 mars 2022, Nantes.

2022-03-23

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Couples

La vie en couple ou la création d’une famille peut conduire à de l’inquiétude, une instabilité émotionnelle et la transformation des relations au sein du couple. Nous sommes parfois amené(e)s à nous questionner et pouvons nous sentir dépassé(e)s ou épuisé(e)s. La relation entre conjoint(e)s est une des plus grandes sources de satisfaction personnelle. C’est aussi un des liens les plus intimes qui bouscule, dans nos attentes, nos visions du monde et peut aussi nous permettre de grandir dans notre qualité de femme, d’homme, d’humain. Vous souhaitez améliorer la communication dans votre relation ? Renouv’ailes vous propose un parcours pour cultiver une meilleure écoute de soi et de l’autre. Contenu : 4 ateliers collectifs les 9, 16, 23 et 30 mars 2022 (écoute active, sophrologie, communication bienveillante, art-thérapie) Informations et inscriptions : Si cette proposition vous interpelle et que vous souhaitez de plus amples informations, merci de nous contacter : Mail : renouvailes44@gmail.com Tél Sophie Byzery : 06 73 51 18 75 Site internet : www.femmesoceanes.com Femmes Océanes porte le projet Renouv’ailes avec le soutien de partenaires institutionnels et associatifs. L’ensemble de ce parcours est gratuit pour les participants.

La Fraternité (Habillement) adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 37 63 0673511875 https://www.femmesoceanes.com/renouv-ailes