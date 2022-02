Mieux accueillir la biodiversité au jardin Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, le samedi 21 mai à 14:30

Vous rêvez d’un jardin en bonne santé ? En famille, partagez des ateliers simples et percez les secrets d’une riche biodiversité. Abris pour les animaux, choix et plantation de plantes mellifères ou à petits fruits… Repartez avec une multitude de plans et d’idées pour votre maison.

4€ par personne

Montsoreau

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00

