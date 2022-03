Miette et Léon espace culturel de Bondues, 20 avril 2022, Bondues.

Miette et Léon

espace culturel de Bondues, le mercredi 20 avril à 16:30

Le texte rythme avec une énergie réjouissante, une tendresse désarmante et des suspensions énigmatiques. Les situations drôlement sensibles de ces deux personnages adultes, où l’anecdotique côtoie l’existentiel, font écho aux jeux d’enfants et à leurs premières questions philosophiques. La mise en scène s’amuse à situer la rencontre sur une année. Les saisons passent, le climat change, créant des petits mondes imagés et sonores dans un même espace suspendu. Dans un univers rétro-futuriste, on trouvera pêle-mêle : des outils pour elle, des fleurs pour lui, des grincements, un panneau publicitaire, un haut-parleur, une porte, une mélodie, une trappe, la brume, des bruits lointains, un petit avion, des nuages… Texte : François Chanal édité à L’école des loisirs – Mise en scène et scénographie : François Gérard – Interprétation : Caroline Guyot et Sébastien Peyre – Dramaturgie : Aude Denis – Musique : Usmar – Costumes et accessoires : Vaïssa Favereau – Lumières : Christophe Durieux – Régie : François Frémy – Construction décor : Thierry Lyoen et François Frémy

6 euros par adulte / 4 euros par enfant

Un jour, Miette et Léon se croisent, surpris de la présence de l’autre… Entre méfiance et attirance, la confrontation de ces 2 solitaires s’annonce joyeusement pimentée !

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord



