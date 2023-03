Exposition-photos : grands formats – recueil photos et poèmes par Jean Cancès – Photographe du Quercy Miers Miers Catégories d’Évènement: Lot

Lot Miers . L’exposition démarrera lors de la fête votive de Miers le 9 juin et se poursuivra tous les vendredis soir (17h-20h), lors du Marché de Producteurs à Miers jusqu’au 18 août, dans l’arrière-salle de l’Auberge Miersoise, puis à la Source Salmière lors de la Journée paysanne, sur le stand de Racines, le week-end du 19 et 20 août.

Vernissage le 9 juin à 18h30. Ces photos datent du temps où il y avait des foires aux veaux et aux moutons, dans les années 1980, à Saint-Céré et à Gramat. L’idée est venue de les sortir de l’oubli pour en faire une exposition photos accompagnée d’un recueil format cartes postales : on garde un objet, on en parle entre générations… se souvenir et transmettre un patrimoine. Des poèmes accompagnent les photos de Jean Cancès, douze auteurs ont participé à cette aventure. Une tombola vous permettra peut-être de gagner une photo grand format.

Venez en famille, avec vos enfants, vos grands-parents, vos amis…

Nous vous attendons nombreux pour partager vos souvenirs de foires… +33 5 65 33 62 26 jean cances

