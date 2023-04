L’expérience de la Préhistoire : Modelage d’un mammouth en argile Archéosite des Fieux, 15 avril 2023, Miers.

L’Archéosite des Fieux propose tous les samedis de juillet à septembre un atelier de modelage d’un mammouth en argile pour les enfants à partir de 8 ans . Atelier après le « Circuit découverte ». Les enfants repartent avec leur création..

2023-04-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-15 17:00:00. 12 EUR.

Archéosite des Fieux Route de Carennac

Miers 46500 Lot Occitanie



The Archéosite des Fieux proposes every Saturday from July to September a workshop of modelling a mammoth in clay for children from 8 years old. Workshop after the « Circuit découverte ». The children leave with their creation.

Todos los sábados de julio a septiembre, el Archéosite des Fieux propone un taller de modelado de mamuts de arcilla para niños a partir de 8 años. Taller después de la « Visita descubrimiento ». Los niños se van con su creación.

Der Archéosite des Fieux bietet von Juli bis September jeden Samstag einen Workshop für Kinder ab 8 Jahren an, bei dem sie ein Mammut aus Ton modellieren können. Der Workshop findet im Anschluss an den « Circuit découverte » statt. Die Kinder gehen mit ihrer Kreation nach Hause.

