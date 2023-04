L’expérience de la Préhistoire : Fabrication d’une pendeloque Archéosite des Fieux, 13 avril 2023, Miers.

L’Archéosite des Fieux propose tous les mardis de juillet et août et tous les dimanches de juillet à septembre un atelier pour les enfants à partir de 5 ans intitulé « Fabrication d’une pendeloque ». Atelier après le « Circuit découverte ». Les enfants repartent avec leur création..

2023-04-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-13 17:00:00. 12 EUR.

Archéosite des Fieux Route de Carennac

Miers 46500 Lot Occitanie



The Archéosite des Fieux offers every Tuesday in July and August and every Sunday from July to September a workshop for children from 5 years old entitled « Making a pendant ». This workshop follows the « Discovery Tour ». The children leave with their creation.

Todos los martes de julio y agosto y todos los domingos de julio a septiembre, la Archéosite des Fieux propone un taller para niños a partir de 5 años titulado « Hacer un colgante ». Este taller sigue al « Recorrido de descubrimiento ». Los niños se van con su creación.

Der Archéosite des Fieux bietet im Juli und August jeden Dienstag und von Juli bis September jeden Sonntag einen Workshop für Kinder ab 5 Jahren mit dem Titel « Fabrication d’une pendeloque » (Herstellung eines Anhängers) an. Der Workshop findet im Anschluss an den « Entdeckungsrundgang » statt. Die Kinder gehen mit ihrer Kreation nach Hause.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Vallée de la Dordogne