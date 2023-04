L’expérience de la Préhistoire : création d’une lampe à graisse Archéosite des Fieux, 12 avril 2023, Miers.

L’Archéosite des Fieux propose son atelier « création d’une lampe à graisse » aux enfants, dès 5 ans, tous les mercredis de juillet et août, en plus du « circuit découverte » tout public. Les enfants repartent avec leur création..

2023-04-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-12 17:00:00. 12 EUR.

Archéosite des Fieux Route de Carennac

Miers 46500 Lot Occitanie



The Archéosite des Fieux offers its workshop « creation of a grease lamp » to children, from 5 years old, every Wednesday in July and August, in addition to the « discovery circuit » for the general public. The children leave with their creation.

El Archéosite des Fieux ofrece un taller de « creación de una lámpara de grasa » para niños a partir de 5 años, todos los miércoles de julio y agosto, además del « circuito de descubrimiento » para el público en general. Los niños se van con su creación.

Der Archéosite des Fieux bietet seinen Workshop « Kreation einer Fettlampe » für Kinder ab 5 Jahren jeden Mittwoch im Juli und August an, zusätzlich zum « Entdeckungsrundgang » für alle Interessierten. Die Kinder gehen mit ihrer Kreation nach Hause.

