L’expérience de la Préhistoire – Confection d’une Pendeloque Archéosite des Fieux, 10 avril 2023, Miers.

Atelier de fabrication d’une pendeloque précédé d’une visite et d’activités interactives autour du quotidien à la Préhistoire : feu, outils, chasse, arts, musique et communication

Dés 5 ans.

2023-04-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-10 17:00:00. 0 EUR.

Archéosite des Fieux

Miers 46500 Lot Occitanie



Workshop to make a pendant preceded by a visit and interactive activities about daily life in prehistory: fire, tools, hunting, arts, music and communication

From 5 years old

Taller de elaboración de un colgante precedido de una visita y actividades interactivas sobre la vida cotidiana en la prehistoria: el fuego, las herramientas, la caza, el arte, la música y la comunicación

A partir de 5 años

Workshop zur Herstellung eines Anhängers mit vorangehendem Besuch und interaktiven Aktivitäten rund um den Alltag in der Vorgeschichte: Feuer, Werkzeuge, Jagd, Kunst, Musik und Kommunikation

Ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Vallée de la Dordogne