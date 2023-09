Fête de la Pomme Miers Alvignac, 8 octobre 2023, Alvignac.

Alvignac,Lot

Marché artisanal, brassage de pommes à partir de 14h sur une presse hydraulique, dégustations gratuites. Producteurs et artisans locaux seront présents..

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. EUR.

Miers Source Salmière

Alvignac 46500 Lot Occitanie



Craft market, apple brewing from 2pm on a hydraulic press, free tastings. Local producers and craftsmen will be present.

Mercado artesanal, elaboración de manzanas a partir de las 14 h en una prensa hidráulica, degustaciones gratuitas. Estarán presentes productores y artesanos locales.

Handwerkermarkt, Apfelbrauen ab 14 Uhr auf einer hydraulischen Presse, kostenlose Verkostungen. Lokale Produzenten und Handwerker werden anwesend sein.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne