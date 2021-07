Saint-Jean-d'Arves Saint-Jean-d'Arves Saint-Jean-d'Arves, Savoie Miellerie des Arves Saint-Jean-d’Arves Saint-Jean-d'Arves Catégories d’évènement: Saint-Jean-d'Arves

Saint-Jean-d’Arves Savoie Saint-Jean-d’Arves Sébastien vous invite à découvrir le monde des abeilles, la production du miel et de ses produits dérivés (gelée royale, bougies, pollen de fleurs) dans sa miellerie artisanale. mieillerie.des.arves@gmail.com http://www.la-miellerie-des-arves.com/ dernière mise à jour : 2021-04-21 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves

