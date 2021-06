Miel Party Andeville, 11 juin 2021-11 juin 2021, Andeville.

Miel Party 2021-06-11 – 2021-06-11

Andeville Oise Andeville

0 0 Rendez-vous vendredi 11 et samedi 12 juin pour l’inauguration du nouveau local du Rucher de la Clairière aux Oiseaux

– Découverte du miel de printemps

– Dégustation de produits

– Visite des nouveaux locaux et de la miellerie

– Découverte et ouverture d’une ruche

– Ruche vitrée

Pour des raisons organisationnelles, merci de préciser la date de votre venue et le nombre de personnes.

cochetfamilly@hotmail.fr +33 6 16 93 38 22

Rucher de la Clairière aux oiseaux